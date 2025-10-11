Furlani | Kobe il mio idolo Staffetta? Perché no

Il giovanissimo neo campione del mondo di salto in lungo Mattia Furlani ha parlato a margine dell'evento "Un salto nell'Oro" al Festival dello Sport di Trento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Furlani: "Kobe il mio idolo. Staffetta? Perché no"

"Ho allenato Furlani e Kobe Bryant. Mattia era un bimbo magrolino, ma quando saltava..."

Atletica, Mattia Furlani: "Le Olimpiadi sono un obiettivo. Record del mondo? Ci lavoro" - Il campione del mondo di salto in lungo racconta sogni e obiettivi futuri intervenendo al "Festival dello Sport": "Record del mondo? Riporta sport.sky.it

Furlani (atleta Polizia di Stato): "Dedico la vittoria ai mondiali atletica Tokyo al mio team" - "La vittoria l'ho dedicata a tutto il mio team dopo la gara perché abbiamo lavorato in una stagione lunghissima e ci tenevo a ringraziare tutti quanti. Secondo ilgiornale.it