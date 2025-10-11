Furgone esce di strada e si ribalta sulla Novoli-Veglie | soccorsa la conducente

NOVOLILECCE - Non solo incendi d’auto. Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti anche per un incidente stradale sulla provinciale 15 e in un’abitazione a Lecce, dove un uomo è stato trovato senza vita.Sulla strada che collega Novoli a Veglie, una squadra del comando è stata chiamata per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

