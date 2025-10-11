Funerali di Maria Cristina Gallo le toccanti parole del vescovo Giurdanella
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del vescovo Giurdanella durante le esequie a Mazara del Vallo. Mazara del Vallo, 11 ottobre 2025. Durante la cerimonia funebre celebrata questa mattina, 11 ottobre, nella Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani), il vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha ricordato Maria Cristina Gallo come una donna che “ ha vissuto spargendo semi di speranza, di vita e di cura ”. “Ha trasformato la sua esistenza in un dono per gli altri”. Nel suo intervento, il vescovo ha sottolineato come Maria Cristina avesse fatto della solidarietà e dell’impegno civile una missione quotidiana, coltivando valori autentici “ in tutti i campi, dalla famiglia al sociale ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: funerali - maria
Palloncini bianchi ai funerali di Maria, morta a 20 anni. Raccontò la malattia in un libro
Giovedì i funerali di Marcello Montanaro e Maria Vittoria Rita, Aurora continua a migliorare
Funerali di Pippo Baudo oggi a Militello nella Chiesa Santa Maria della Stella
Cattedrale gremita a Mazara del Vallo per i funerali di Maria Cristina Gallo, la 56enne che denunciò ritardi nell'esame istologico. Il vescovo: 'Ha sparso semi di speranza, ha coniugato giustizia e amore' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Cattedrale gremita per i funerali di Maria Cristina Gallo - Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani) gremita di persone, stamattina, per il funerale di Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che denunciò il ritardo nella consegna del suo esame istol ... ansa.it scrive
Mazara del Vallo piange Maria Cristina Gallo, cattedrale gremita per i funerali - Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani) gremita questa mattina per il funerale di Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che denunciò i gravi ... Scrive sicilianews24.it