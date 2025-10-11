ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del vescovo Giurdanella durante le esequie a Mazara del Vallo. Mazara del Vallo, 11 ottobre 2025. Durante la cerimonia funebre celebrata questa mattina, 11 ottobre, nella Cattedrale di Mazara del Vallo (Trapani), il vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha ricordato Maria Cristina Gallo come una donna che “ ha vissuto spargendo semi di speranza, di vita e di cura ”. “Ha trasformato la sua esistenza in un dono per gli altri”. Nel suo intervento, il vescovo ha sottolineato come Maria Cristina avesse fatto della solidarietà e dell’impegno civile una missione quotidiana, coltivando valori autentici “ in tutti i campi, dalla famiglia al sociale ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Funerali di Maria Cristina Gallo, le toccanti parole del vescovo Giurdanella