Ilfoglio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono felice che ci sia un rapporto stretto tra la Festa del Foglio e la nostra città" dice la sindaca di Firenze Sara Funaro intervenendo alla Festa del Foglio. "Il Rinascimento è il cuore dell'ottimismo. Vorrei ringraziarvi per il lavoro fatto durante la detenzione di Cecilia Strada. Tutti gli interventi fatti toccano tematiche molto importanti: le crisi delle imprese, il potere d'acquisto. Queste sono questioni che non scaldano gli animi, ma che ci toccano tutti i giorni".   "Firenze è la città di Giorgio La Pira, la città che aprì ai dialoghi mediterranei mettendo a confronto persone che erano in parti contrapposte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Funaro: "Firenze condanna l'antisemitismo. Il centrosinistra non è estremista"

