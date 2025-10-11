Fumetti & Popcorn kids | domenica mattina di cinema fumetti e colazione per i più piccoli all’Arsenale di Pisa

11 ott 2025

Tutto pronto al Cineclub Arsenale di Pisa per i nuovi laboratori creativi e i film d’animazione e per l’infanzia a ingresso gratuito di Fumetti & Popcorn Kids (12 e 26 ottobre, 9 e 16 novembre), il progetto nato all’interno della rassegna Fumetti & Popcorn, diretta da Alessandra Ioalè e dedicata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

