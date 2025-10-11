Fumarola | Landini? Gli incontri con il governo non sono mai dannosi Noi vicini alla destra? No siamo autonomi
Dice che il giudizio della Cisl sull'incontro di ieri tra sindacati e governo è "positivo". E al segretario della Cigl Maurizio Landini, che aveva definito il vertice dannoso, risponde così: " Qualunque tipo di incontro non è mai dannoso, soprattutto quando poi si realizza in una sede istituzionale ". Ha esordito così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, intervistata alla Festa dell'Ottimismo del Foglio in corso a Firenze. Fumarola ha sottolineato che "tra gli aspetti e i punti che il ministro Giorgetti ha trattato, sono state toccate alcune nostre proposte. Questo Paese ha un problema di crescita e di coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
