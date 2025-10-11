Fumarola | Landini? Gli incontri con il governo non sono mai dannosi Noi vicini alla destra? No siamo autonomi

Ilfoglio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dice che il giudizio della Cisl sull'incontro di ieri tra sindacati e governo è "positivo". E al segretario della Cigl Maurizio Landini, che aveva definito il vertice dannoso, risponde così: " Qualunque tipo di incontro non è mai dannoso, soprattutto quando poi si realizza in una sede istituzionale ". Ha esordito così la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, intervistata alla Festa dell'Ottimismo del Foglio in corso a Firenze. Fumarola ha sottolineato che "tra gli aspetti e i punti che il ministro Giorgetti ha trattato, sono state toccate alcune nostre proposte. Questo Paese ha un problema di crescita e di coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

fumarola landini gli incontri con il governo non sono mai dannosi noi vicini alla destra no siamo autonomi

© Ilfoglio.it - Fumarola: "Landini? Gli incontri con il governo non sono mai dannosi. Noi vicini alla destra? No, siamo autonomi"

In questa notizia si parla di: fumarola - landini

Fumarola abbatte Landini: "Non prendo lezioni da chi ha firmato accordi da zero virgola". Scontro aperto Cgil-Cisl

Landini,Fumarola,Bombardieri a Meloni,riconoscere Palestina

Fumarola (Cisl): “Landini e lo sciopero su Gaza? Stando con gli antagonisti rischia di favorire l’estremismo”

fumarola landini incontri governoLandini: “La Manovra porta il Paese a sbattere”. Oggi l’incontro governo-sindacati - ROMA – “ È stato un incontro dannoso, non è arrivata nessuna risposta rispetto alle proposte che abbiamo avanzato. Da dire.it

fumarola landini incontri governoLa Cgil prepara la piazza anti manovra, ma la Uil tratta con il governo sui salari. Landini in tilt - Bombardieri frena sullo sciopero e lancia la proposta sulla detassazione dei rinnovi dei contratti nazionali concordata con Confindustria (e in realtà anche Cgil). Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Fumarola Landini Incontri Governo