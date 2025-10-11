Fuga da Senigallia sulla Jaguar rubata nell' inseguimento feriti due carabinieri | arrestato un 22enne
Lo scorso maggio, a Senigallia, alla guida di una Jaguar appena rubata, non si fermò all’alt dei carabinieri e fuggì a tutta velocità. La manovra spericolata provocò un incidente che coinvolse l’auto di servizio dell’Arma, con due militari rimasti feriti, e una seconda vettura con due persone a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
