Fuga da Senigallia sulla Jaguar rubata nell' inseguimento feriti due carabinieri | arrestato un 22enne

Anconatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso maggio, a Senigallia, alla guida di una Jaguar appena rubata, non si fermò all’alt dei carabinieri e fuggì a tutta velocità. La manovra spericolata provocò un incidente che coinvolse l’auto di servizio dell’Arma, con due militari rimasti feriti, e una seconda vettura con due persone a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuga - senigallia

Ladri in casa scoperti dai proprietari a Senigallia all'ora di cena: fuga acrobatica giù dalla grondaia

Morto nello schianto sull’auto rubata a Bologna, la folle fuga è durata 6 minuti. Sfiorata la strage sui viali - L’Audi A3 rubata con a bordo Valjero Maksuti praticamente ‘volava’ (foto). Scrive ilrestodelcarlino.it

Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni - Sul marciapiede, pochi metri più in là, il corpo senza vita di Valjero Maksuti, albanese di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Senigallia Jaguar Rubata