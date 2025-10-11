Fuga da film nella Bassa | 44enne sperona l’auto dei carabinieri con un furgone a noleggio
Fuga da film nella Bassa bolognese, dove un 44enne di origine magrebina, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un inseguimento a tutta velocità terminato con uno schianto contro una pattuglia dei carabinieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
