Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte della 23enne Asia Curnis, di Gandosso. L’incidente a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni. La giovane vittima guidava l’Audi su cui si trovava con la sorella ventenne che è rimasta ferita in modo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frontale tra auto in provincia di Bergamo: muore la 23enne Asia Curnis, altri 4 giovani feriti