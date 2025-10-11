Frontale tra auto in provincia di Bergamo | muore la 23enne Asia Curnis altri 4 giovani feriti
Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte della 23enne Asia Curnis, di Gandosso. L’incidente a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni. La giovane vittima guidava l’Audi su cui si trovava con la sorella ventenne che è rimasta ferita in modo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: frontale - auto
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
Schianto frontale tra due auto: Michael perde la vita a soli 29 anni
Scontro frontale fra auto, 4 feriti in ospedale: paura per 2 bambini
Grave incidente a Ferrara, scontro frontale tra due auto: morti due giovani e una donna - X Vai su X
Frontale tra due auto questa mattina nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. - facebook.com Vai su Facebook
Frontale tra auto in provincia di Bergamo: muore la 23enne Asia Curnis, altri 4 giovani feriti - Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte della 23enne Asia Curnis, di Gandosso. Segnala gazzettadelsud.it
Bolgare, frontale nella notte: Asia muore a 23 anni. Ferita anche la sorella minore - Foto e video - Violento impatto nella notte tra il 10 e l’11 ottobre tra due auto con a bordo ventenni lungo la provinciale 91 bis ... Riporta ecodibergamo.it