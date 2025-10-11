Frontale nel Ferrarese morti una donna e due ragazzi La statale Adriatica chiusa
L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30 tra Ferrara e Argenta. Traffico deviato allo svincolo per Montesanto e a quello di San Nicolò. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: frontale - ferrarese
Un frontale, feriti e code chilometriche di auto Vai su Facebook
Frontale nel Ferrarese, morti una donna e due giovani - Frontale tra due auto questa mattina nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. Si legge su ansa.it
Incidente nel Ferrarese, 3 morti. Chiusa l’Adriatica - Tragico scontro frontale tra due auto, le vittime sono una giovane donna di Portomaggiore e due ragazzi. msn.com scrive