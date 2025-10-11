Frontale nel Ferrarese morti una donna di 41 anni e due ragazzi La statale Adriatica chiusa

Repubblica.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30 tra Ferrara e Argenta. Traffico deviato allo svincolo per Montesanto e a quello di San Nicolò. 🔗 Leggi su Repubblica.it

frontale nel ferrarese morti una donna di 41 anni e due ragazzi la statale adriatica chiusa

© Repubblica.it - Frontale nel Ferrarese, morti una donna di 41 anni e due ragazzi. La statale Adriatica chiusa

In questa notizia si parla di: frontale - ferrarese

Frontale nel Ferrarese, morti una donna e due ragazzi. La statale Adriatica chiusa

frontale ferrarese morti donnaFrontale nel Ferrarese, morti una donna e due giovani - Frontale tra due auto questa mattina nel Ferrarese, sulla statale Adriatica, costato la vita a tre persone. Secondo ansa.it

frontale ferrarese morti donnaIncidente nel Ferrarese, 3 morti. Chiusa l’Adriatica - Tragico scontro frontale tra due auto, le vittime sono una giovane donna di Portomaggiore e due ragazzi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frontale Ferrarese Morti Donna