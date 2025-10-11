L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30 tra Ferrara e Argenta. Traffico deviato allo svincolo per Montesanto e a quello di San Nicolò. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Frontale nel Ferrarese, morti una donna di 41 anni e due ragazzi. La statale Adriatica chiusa