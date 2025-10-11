Gravissimo incidente nella mattinata di sabato lungo la statale Adriatica, nel tratto compreso tra Ferrara e Argenta, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. Il bilancio è pesantissimo: tre persone sono morte e due risultano ferite, anche se, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino, in un tratto rettilineo della strada, ancora avvolto dalla nebbia e dal traffico ridotto delle prime ore del giorno. A bordo di una delle due vetture, una berlina, viaggiavano quattro giovani. L’impatto con l’altra auto, una piccola utilitaria, è stato devastante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frontale atroce in autostrada, auto con quattro giovani si schianta con una donna: morti in un attimo