Nel calcio ci si prende sempre in giro su tutto, e a volte questo aiuta a ridimensionare le situazioni. L'obesità, però, resta un problema serio che molti ex calciatori affrontano: oggi L'Équipe ce lo racconta. «Io sono un grande provocatore, quindi è normale che mi prendano in giro anche me: è il prezzo della gloria», scherza Dacourt, intervistato dal portale francese, il cui viso si è arrotondato col tempo. «Certo, un po' punge sempre, perché i ragazzi non ti risparmiano, ma va bene così. Anche io non mi faccio problemi: quando vedo Vincent Candela, che pure ha messo su qualche chilo, ci prendiamo in giro a vicenda.

Frey, Dacourt e l'obesità degli ex calciatori: «C'è tanta cattiveria. Io ora bevo meno e ho perso dieci chili»