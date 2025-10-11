Frattamaggiore controlli straordinari della Polizia di Stato | 93 persone identificate e 44 veicoli verificati

Operazione di sicurezza congiunta tra il Commissariato di Frattamaggiore e il Reparto Prevenzione Crimine Campania. Fraattamaggiore – Proseguono le operazioni di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzate a contrastare fenomeni di criminalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini. Servizi straordinari nel comune di Frattamaggiore. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno condotto un’intensa attività di monitoraggio nel territorio comunale. Durante l’operazione sono state identificate 93 persone, di cui 26 già note alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

