Fratelli d' Italia chiede un giro di vite contro le manifestazioni pro-Pal | Alimentano antisemitismo

Modenatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È necessario un giro di vite sulle manifestazioni dei pro-Pal a cui stiamo assistendo in città, perché continuano ad alimentare antisemitismo, disinformazione e a creare disagi. Una situazione ormai non più tollerabile, soprattutto alla luce degli ultimi negoziati”. A dichiararlo è Luca Negrini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

