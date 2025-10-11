Fratelli d' Italia chiede un giro di vite contro le manifestazioni pro-Pal | Alimentano antisemitismo

“È necessario un giro di vite sulle manifestazioni dei pro-Pal a cui stiamo assistendo in città, perché continuano ad alimentare antisemitismo, disinformazione e a creare disagi. Una situazione ormai non più tollerabile, soprattutto alla luce degli ultimi negoziati”. A dichiararlo è Luca Negrini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it