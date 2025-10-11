Francia Lecornu | Governo libero dai partiti pochi candidati per Matignon

In Francia, il premier incaricato Sébastien Lecornu, dopo la sua prima visita a L’Haÿ-les-Roses, a seguito della riconferma a Matignon, afferma che “non c’erano molti candidati” per succedergli alla guida dell’esecutivo. Ha poi dichiarato di voler nominare un governolibero”, “non prigioniero dei partiti politici”. Lo riporta BFMTV. Riforma delle pensioni: “Tutti i dibattiti sono possibili”. A chi gli chiede della possibile sospensione della riforma delle pensioni per evitare la censura del Partito Socialista, Lecornu afferma di credere che “tutti i dibattiti sono possibili, purché siano realistici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

