In Francia, il premier incaricato Sébastien Lecornu, dopo la sua prima visita a L’Haÿ-les-Roses, a seguito della riconferma a Matignon, afferma che “non c’erano molti candidati” per succedergli alla guida dell’esecutivo. Ha poi dichiarato di voler nominare un governo “libero”, “non prigioniero dei partiti politici”. Lo riporta BFMTV. Riforma delle pensioni: “Tutti i dibattiti sono possibili”. A chi gli chiede della possibile sospensione della riforma delle pensioni per evitare la censura del Partito Socialista, Lecornu afferma di credere che “tutti i dibattiti sono possibili, purché siano realistici”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, Lecornu: “Governo libero dai partiti, pochi candidati per Matignon”

