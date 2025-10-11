Francia Lecornu di nuovo premier | il day after e le reazioni dei partiti

(Adnkronos) – In Francia si susseguono le reazioni dei partiti dopo che il presidente Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni, e lo ha incaricato di costituire un governo. Il leader dei Les Républicains, Bruno Retailleau, si è detto contrario a una partecipazione a un nuovo governo Lecornu. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

Francia, Macron prova il Lecornu-bis. Il premier: «Accetto per dovere» - X Vai su X

Tg3. . Continua la crisi politica in Francia. Dopo la rinuncia lampo di Lecornu, il presidente francese Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro, ma le opposizioni insistono per tornare al voto. Gabriele Carletti per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook

Francia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti - (Adnkronos) – In Francia si susseguono le reazioni dei partiti dopo che il presidente Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni, e ... Scrive pianetagenoa1893.net

Francia, Lecornu: "La mia missione è terminata". Macron nominerà nuovo premier in 48 ore - "Il presidente ringrazia Sébastien Lecornu per il lavoro svolto in ... Riporta adnkronos.com