Francia Lecornu di nuovo premier | il day after e le reazioni dei partiti

Periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In Francia si susseguono le reazioni dei partiti dopo che il presidente Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni, e lo ha incaricato di costituire un governo. Il leader dei Les Républicains, Bruno Retailleau, si è detto contrario a una partecipazione a un nuovo governo Lecornu. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francia - lecornu

Francia, Bayrou atteso a mezzogiorno all'Eliseo per dimissioni dopo sfiducia del Parlamento: niente elezioni, Macron cerca successore, in pole Sébastien Lecornu

Francia, Macron prova a sbloccare la crisi: Sebastien Lecornu nominato premier

Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou

francia lecornu nuovo premierFrancia, Lecornu di nuovo premier: il day after e le reazioni dei partiti - (Adnkronos) – In Francia si susseguono le reazioni dei partiti dopo che il presidente Emmanuel Macron ha nominato nuovamente Sébastien Lecornu primo ministro, quattro giorni dopo le sue dimissioni, e ... Scrive pianetagenoa1893.net

francia lecornu nuovo premierFrancia, Lecornu: "La mia missione è terminata". Macron nominerà nuovo premier in 48 ore - "Il presidente ringrazia Sébastien Lecornu per il lavoro svolto in ... Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Francia Lecornu Nuovo Premier