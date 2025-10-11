francia lecornu ci riprova ma sia repubblicani che socialisti mettono dei paletti alla formazione del nuovo governo

Parte in salita, come da previsioni, il Lecornu bis. Sono passate poche ore da quando l’Eliseo ha annunciato di aver affidato nuovamente il compito di formare un governo a Sébastien Lecornu, fedelissimo del presidente francese, Emmanuel Macron, ed ex ministro delle forze armate. Si era dimesso lunedì scorso, appena 14 ore dopo aver annunciato la composizione del suo governo. Ma, di fronte a una delle crisi più laceranti della storia della Quinta Repubblica, “ non c’erano molti candidati ” alla carica di premier, come dichiarato dallo stesso Lecornu. Quindi l’Eliseo lo ha incaricato di nuovo, nonostante la “dichiarata indisponibilità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

