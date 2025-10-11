Francia Lecornu ammette | Non ho un programma ma un solo obiettivo

Il primo ministro francese Lecornu, appena riconfermato, ha ammesso sabato che non c’erano “molti candidati” per il suo incarico e che il suo incarico potrebbe non durare a lungo, date le profonde divisioni politiche del Paese. Sebastien Lecornu, rinominato dal presidente Emmanuel Macron venerdì sera dopo una settimana di caos politico, ha invitato alla calma e al sostegno dei partiti politici per elaborare un bilancio per la seconda economia dell’Unione Europea. A destra e sinistra hanno criticato aspramente la decisione di Macron di rinominare Lecornu, il quarto primo ministro francese in appena un anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

