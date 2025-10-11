francia le reazioni alla nuova nomina di lecornu a primo ministro

Continua il caos politico in Francia. A cinque giorni dalle sue dimissioni, Sebastien Lecornu è stato nuovamente nominato primo ministro dal presidente Emmanuel Macron. La decisione del capo dell’Eliseo è arrivata al termine di una settimana turbolenta e dopo aver effettuato consultazioni con i leader dei principali partiti, esclusi il Rassemblement national (estrema destra) e la France insoumise (estrema sinistra). Macron ha dato a Lecornu carta bianca per formare un nuovo governo, e Lecornu ha «accettato per dovere» garantendo che farà «tutto il possibile per dotare la Francia di un budget entro fine anno e affrontare i problemi quotidiani dei nostri connazionali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

