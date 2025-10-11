A Otto e mezzo ci si interroga, ancora una volta, del perché la sinistra sia uscita sconfitta all'ennesima sfida elettorale del centrodestra. E, soprattutto, si cerca di capire cosa occorra per spodestare Giorgia Meloni da Palazzo Chigi. Questa volta è toccato a Francesco Rutelli. L'ex sindaco di Roma ha spiegato a Lilli Gruber e ai telespettatori di La7 che il problema risiede nell'opposizione. Il motivo? In sostanza, non esiste. " Ma questo centrosinistra? ", la butta lì la conduttrice di Otto e mezzo. "Mi ha chiesto prima della Meloni, come politica - ha esordito Francesco Rutelli -. Se lei mi chiede la Meloni come governo direi che se la Meloni deve scegliere tra una persona fedele e una persona capace sceglie quella fedele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesco Rutelli affossa la sinistra: "Giorgia Meloni non ha un'opposizione"