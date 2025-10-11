Francesco Rana | Il Vigile Urbano Ironico al Grande Fratello 2025
Francesco Rana, 29 anni, originario della provincia di Bari, è un agente di polizia locale che ha deciso di inseguire il suo sogno televisivo. Età, Origini e Lavoro Francesco Rana ha 29 anni ed è nato a Terlizzi, crescendo poi a Giovinazzo (provincia di Bari). Passioni e Personalità Fuori dalla divisa, Francesco è un uomo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
In questa notizia si parla di: francesco - rana
LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Chiara Lamanna e Francesco Ceolin volano in semifinale! Longobardo fuori dalla finale dei 200 rana
Francesco Rana al Grande Fratello 2025
Grande Fratello, Francesco Rana: un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa
#GrandeFratello #GF Francesco contro Donatella: ecco cosa è successo nella notte. Francesco Rana non ci sta e sbotta subito dopo la diretta del Grande Fratello contro la concorrente pugliese Donatella Mercoledisanto: "Non la sopporto. Mi rompe dal primo - X Vai su X
«A 19 anni scrissi una lettera a Giacomo Leopardi per rimproverarlo». Jonas, uno dei nuovi arrivati nella Casa del Grande Fratello, ha lasciato spiazzati tutti con questa confessione. Durante una chiacchierata serale con Francesco Rana, ha raccontato di aver - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Rana, colpo di fulmine per Rasha al Grande Fratello: “Una dea”/ Lei: “Allora mi vuoi conquistare?” - Francesco Rana pazzo di Rasha Younes al Grande Fratello 2025: "È fantastica, voglio invitarla a cena". Segnala ilsussidiario.net
Il risentimento di Francesco Rana verso Donatella Mercoledisanto - Per Francesco il suo lavoro è la cosa più importante: ottenuto con enormi sacrifici, ha guadagnato il posto di vigile urbano con sudore e fatica. Scrive grandefratello.mediaset.it