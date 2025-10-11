Bufera su Francesca Albanese per una frase su Napoli. Nelle ultime ore, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi, è finita al centro di una polemica accesa sui social. Al centro del caso, una battuta pronunciata nel podcast Tintoria, che molti hanno interpretato come un’offesa ai napoletani. «Io dico pure a Milano, nel cuore della notte, in un giorno lavorativo. Milano non è Napoli, nel senso che lì ci pensano che si devono svegliare alle 6», ha detto Albanese durante l’intervista con i comici Daniele Tinti e Stefano Rapone, commentando la partecipazione dei milanesi alle manifestazioni a favore della Palestina. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Francesca Albanese nella bufera: ‘Non volevo offendere Napoli’, ex legale Maradona annuncia class action