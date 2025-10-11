Francavilla al Mare in marcia per la pace un corteo per chiedere | Mai più genocidi mai più silenzio

Chietitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Francavilla si mette in marcia per la pace, in una manifestazione in programma domenica 12 ottobre, dalle ore 16. La partenza è in programma dalla Marina di Francavilla al Mare, con l'arrivo in piazza Adriatico. “In un tempo in cui il mondo chiede pace - è l'invito della sindaca Luisa Russo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francavilla - mare

Francavilla al Mare, il Pd contro il taglio dei fondi alla Fondazione Michetti: "Scelta miope e dannosa"

Francavilla al Mare mette al bando la plastica in spiaggia: i concessionari hanno 5 anni per adeguarsi

Francavilla al Mare dice addio alla plastica in spiaggia: Plastic Free plaude alla scelta dell’amministrazione

francavilla mare marcia paceVerso la Marcia della Pace PerugiAssisi, partenza dal Frontone - Tante iniziative in vista del grande evento di domenica. Come scrive msn.com

francavilla mare marcia paceMarcia per la pace PerugiAssisi, il 12 ottobre torna il grande appuntamento. Atteso un mare di partecipanti - La manifestazione di quest’anno vede già l’adesione di 503 associazioni, 190 scuole e università e 250 enti locali. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francavilla Mare Marcia Pace