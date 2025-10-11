Fra salute e realtà virtuale Un robot per la riabilitazione
La riabilitazione dopo gravi incidenti, ictus, cadute attraverso una piattaforma robotica che si serve dell’intelligenza artificiale. Moonwalker è un sistema che integra la realtà virtuale con una pedana che si orienta in tutte le direzioni e che permette di simulare ambienti quotidiani, ma anche percorsi più complessi come strade accidentate e sentieri nei boschi, al fine di un recupero della mobilità e dell’equilibrio. Un sistema rivoluzionario che è stato presentato nel presidio ospedaliero accreditato Villa Bellombra, che lo ospita all’interno di una palestra-laboratorio (il Joint Lab) dove sono presenti anche Lokomat, un esoscheletro robotico per il recupero del cammino e Armeo Power, dedicato al recupero di braccio e mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
