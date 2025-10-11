Foti | Meloni alla firma degli accordi di Gaza conferma che l’Italia è tornata protagonista
La vicenda di Gaza e la presenza di Giorgia Meloni alla firma per i negoziati di pace confermano che l’Italia è tornata protagonista sulla ribalta internazionale. Lo ha detto il ministro per il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti. Le parole di Foti: “Meloni e Italia rispettate all’estero”. « La partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza, che si terrà in Egitto, rappresenta un risultato storico per la diplomazia italiana e conferma la credibilità e l’autorevolezza conquistate dalla nostra Nazione sotto la sua guida», ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Cacofonia al governo, Meloni sospesa. Foti: «Prematura l’idea di usare il Pnrr»
Foti: il mantra anti-Meloni dell'opposizione si scontra con la realtà
Imprenditori e lavoratori, vince Meloni Foti: “Le sinistre hanno preso una ‘musata’, cambino disco”
INVESTIRE NEL FUTURO Ieri al Buzzi, insieme al ministro al PNRR Tommaso Foti abbiamo inaugurato 10 nuovi laboratori ad alta tecnologia grazie ai fondi indirizzati dal governo Meloni verso l’alta formazione. Il governo Meloni ha a cuore la formazione degl - facebook.com Vai su Facebook
Mentre le opposizioni alzano i toni e cercano lo scontro, la maggioranza degli italiani sceglie equilibrio e concretezza. Giorgia Meloni: 45,3% di gradimento Governo: 45,1% di fiducia Dati solidi dopo 3 anni. Non urla, ma lavoro e amore per l’Italia. - X Vai su X
Meloni in Uzbekistan, la firma degli accordi per oltre 3 mld di investimenti complessivi - (Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2025 Gli accordi tra Italia e Uzbekistan prevedono investimenti complessivi per oltre 3 miliardi. Scrive notizie.tiscali.it
Meloni firma accordi con Erdogan: "Rafforzata cooperazione tra Italia e Turchia" - (Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2025 “La dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e oggi getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato. Secondo notizie.tiscali.it