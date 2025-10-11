Foti | Meloni alla firma degli accordi di Gaza conferma che l’Italia è tornata protagonista

Secoloditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda di Gaza e la presenza di Giorgia Meloni alla firma per i negoziati di pace confermano che l’Italia è tornata protagonista sulla ribalta internazionale. Lo ha detto il ministro per il Pnrr e la coesione, Tommaso Foti. Le parole di Foti: “Meloni e Italia rispettate all’estero”. « La partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla firma degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza, che si terrà in Egitto, rappresenta un risultato storico per la diplomazia italiana e conferma la credibilità e l’autorevolezza conquistate dalla nostra Nazione sotto la sua guida», ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

