Bologna, 11 ottobre 2025 - Partiamo dal concetto che Fortitudo-Pesaro non è e non sarà mai una sfida come tutte le altre. La grande rivalità tra le due realtà, soprattutto in termini di tifoserie, mette sempre quel qualcosa in più ad un confronto che è una classica della pallacanestro italiana e che, visto il seguito di entrambe, meriterebbe di essere giocata ad altri piani e non certo in A2. Domani alle 18 per l’ennesimo scontro tra bolognesi e marchigiani, il PalaDozza registra già il tutto esaurito con i biglietti andati letteralmente a ruba nelle ultime giornate, tanto che la Effe ha già ufficializzato il soldout per il confronto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo Pesaro, una classica da tutto esaurito