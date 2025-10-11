Formia restyling del lungomare di Gianola | al via il secondo stralcio di lavori

Formia, 11 ottobre 2025 – “Un progetto fondamentale per la mobilità, la salute ed il benessere della nostra comunità”. Così il sindaco della Città di Formia, Gianluca Taddeo, descrive l’opera di riqualificazione in corso presso il lungomare di Gianola-Santo Janni. Qui, subito dopo la pausa estiva, sono ripresi i lavori di realizzazione della pista ciclabile che, partendo da Piazza Guerriero e percorrendo l’intero lungomare, arriverà fino a via Pescinola. Nello specifico, si tratta del secondo stralcio dei lavori che va a completare quanto già avviato dall’Amministrazione Comunale del sindaco Taddeo e finalizzato a rendere fruibili e sicuri gli spazi pubblici del litorale, riducendo il rischio di incidenti e regolando meglio i flussi di traffico, attraverso la creazione di percorsi separati per ciclisti e pedoni, le modifiche ai sensi di marcia e gli interventi per rallentare la velocità dei veicoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it