Inter News 24 per il 2° turno della Serie A femminile. Un inizio di stagione a dir poco scintillante, con dodici gol segnati e zero subiti in due partite. L’ Inter Women si presenta alla seconda giornata della Serie A femminile con il morale alle stelle, forte della vittoria per 5-0 all’esordio contro la Ternana e del roboante 7-0 inflitto alle albanesi del KFF Vllaznia nel turno di Women’s Europa Cup. Ora, però, per la squadra guidata dal tecnico Gianpiero Piovani è arrivato il momento del primo, vero test di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Inter Women: le scelte di Piñones-Arce e Piovani