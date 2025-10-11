Formazioni ufficiali Estonia Italia le scelte di Henn e Gattuso e la decisione finale sugli interisti in campo!
Inter News 24 Formazioni ufficiali Estonia Italia, le scelte di Henn e Gattuso e la decisione finale sugli interisti in campo per il match di qualificazione ai Mondiali 2026. Serve vincere all’ Italia di Rino Gattuso che si prepara a sfidare l’Estonia nella quinta giornata delle qualificazioni per il Mondiale 2026, gruppo I. L’appuntamento è per oggi, sabato 11 ottobre, alle 20:45, con gli Azzurri pronti a giocarsi una partita fondamentale per il loro futuro nelle qualificazioni. Dopo il trionfo per 5-0 nella gara di andata, che ha segnato il debutto di Gattuso sulla panchina dell’Italia, la Nazionale è chiamata a confermare il suo valore e a cercare punti cruciali in vista di un possibile playoff con la Norvegia in campo contro Israele e avanti 5-0 nel punteggio che sembra negare qualsiasi accesso alla qual. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici
#Norvegia-#Israele, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Telesveva. . +++COPPA ITALIA SERIE D LIVE: LE FORMAZIONI UFFICIALI E LE ULTIMISSIME DI FASANO-GRAVINA E MARTINA-SARNESE – COPPA ITALIA DILETTANTI: SCATTA OGGI LA "DUE GIORNI" DEDICATA ALL'ANDATA DEL SECONDO TURNO - facebook.com Vai su Facebook
Estonia-Italia: dove vederla, orario e formazioni ufficiali. Cosa succede in caso di sconfitta? La classifica - Stasera l'Italia di Gattuso si giocherà il primo, dei quattro round, per qualificarsi al prossimo Mondiale, contro l'Estonia. Scrive ilmessaggero.it
Estonia-Italia, formazioni ufficiali: Gattuso si affida a Di Lorenzo dal 1' - Italia: ecco le scelte di Gattuso su Spinazzola e Di Lorenzo. Riporta ilnapolista.it