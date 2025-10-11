Inter News 24 Formazioni ufficiali Estonia Italia, le scelte di Henn e Gattuso e la decisione finale sugli interisti in campo per il match di qualificazione ai Mondiali 2026. Serve vincere all’ Italia di Rino Gattuso che si prepara a sfidare l’Estonia nella quinta giornata delle qualificazioni per il Mondiale 2026, gruppo I. L’appuntamento è per oggi, sabato 11 ottobre, alle 20:45, con gli Azzurri pronti a giocarsi una partita fondamentale per il loro futuro nelle qualificazioni. Dopo il trionfo per 5-0 nella gara di andata, che ha segnato il debutto di Gattuso sulla panchina dell’Italia, la Nazionale è chiamata a confermare il suo valore e a cercare punti cruciali in vista di un possibile playoff con la Norvegia in campo contro Israele e avanti 5-0 nel punteggio che sembra negare qualsiasi accesso alla qual. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Formazioni ufficiali Estonia Italia, le scelte di Henn e Gattuso e la decisione finale sugli interisti in campo!