Formazioni ufficiali Estonia Italia | Gattuso punta sui bianconeri per l’importante match degli Azzurri? Gli aggiornamenti su Cambiaso e Locatelli
Formazioni ufficiali Estonia Italia: le scelte con tutti i dettagli per la sfida importante degli Azzurri. Vietato sbagliare. L’ Italia di Gennaro Gattuso scende in campo questa sera a Tallinn (ore 20:45) contro l’Estonia per una partita da vincere a tutti i costi. In palio c’è un pezzo di qualificazione ai prossimi Mondiali, o quantomeno al paracadute dei playoff. Per l’occasione, il CT ha sciolto gli ultimi dubbi, con alcune scelte a sorpresa che riguardano i giocatori bianconeri. Contrariamente alle previsioni della vigilia, infatti, sia Andrea Cambiaso che Manuel Locatelli partiranno dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Estonia-Italia: dove vederla, orario e formazioni ufficiali. Cosa succede in caso di sconfitta? La classifica - Stasera l'Italia di Gattuso si giocherà il primo, dei quattro round, per qualificarsi al prossimo Mondiale, contro l'Estonia. Riporta ilmessaggero.it
Estonia-Italia, formazioni ufficiali: Gattuso si affida a Di Lorenzo dal 1' - Italia: ecco le scelte di Gattuso su Spinazzola e Di Lorenzo. Secondo ilnapolista.it