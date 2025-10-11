Formazioni ufficiali Estonia Italia | Gattuso punta sui bianconeri per l’importante match degli Azzurri? Gli aggiornamenti su Cambiaso e Locatelli

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Estonia Italia: le scelte con tutti i dettagli per la sfida importante degli Azzurri. Vietato sbagliare. L’ Italia di Gennaro Gattuso scende in campo questa sera a Tallinn (ore 20:45) contro l’Estonia per una partita da vincere a tutti i costi. In palio c’è un pezzo di qualificazione ai prossimi Mondiali, o quantomeno al paracadute dei playoff. Per l’occasione, il CT ha sciolto gli ultimi dubbi, con alcune scelte a sorpresa che riguardano i giocatori bianconeri. Contrariamente alle previsioni della vigilia, infatti, sia Andrea Cambiaso che Manuel Locatelli partiranno dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

formazioni ufficiali estonia italia gattuso punta sui bianconeri per l8217importante match degli azzurri gli aggiornamenti su cambiaso e locatelli

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Estonia Italia: Gattuso punta sui bianconeri per l’importante match degli Azzurri? Gli aggiornamenti su Cambiaso e Locatelli

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Los Angeles FC-Atlanta United FC (lunedì 06 ottobre 2025 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Los Angeles FC-Toronto FC (giovedì 09 ottobre 2025 ore 04:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

formazioni ufficiali estonia italiaEstonia-Italia: dove vederla, orario e formazioni ufficiali. Cosa succede in caso di sconfitta? La classifica - Stasera l'Italia di Gattuso si giocherà il primo, dei quattro round, per qualificarsi al prossimo Mondiale, contro l'Estonia. Riporta ilmessaggero.it

formazioni ufficiali estonia italiaEstonia-Italia, formazioni ufficiali: Gattuso si affida a Di Lorenzo dal 1' - Italia: ecco le scelte di Gattuso su Spinazzola e Di Lorenzo. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Estonia Italia