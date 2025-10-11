Formazioni Ufficiali Bulgaria Turchia | la scelta di Montella su Calhanoglu!

Inter News 24 Formazioni Ufficiali Bulgaria Turchia, match di qualificazione ai Mondiali 2026: la scelta di Montella su Calhanoglu!. La Turchia scende in campo oggi contro la Bulgaria al Natsionalen Stadion Vasil Levski di Sofia, nella partita valida per il Gruppo E delle qualificazioni UEFA ai Mondiali 2026 in contemporanea con l’Italia. L’undici scelto dal commissario tecnico Vincenzo Montella non può fare a meno di Hakan Calhanoglu, che sarà uno dei protagonisti del match. Il centrocampista dell’ Inter indosserà la numero 10 e la fascia da capitano, guidando la mediana della Turchia insieme a Orkun Kökçü e Arda Güler. 🔗 Leggi su Internews24.com

