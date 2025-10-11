Forlì-Ternana le probabili formazioni | prima chiamata per Stefano Pettinari Due dubbi di formazione per Fabio Liverani
Le compagini di Forlì-Ternana scendono in campo al ‘Turgo Morgagni’ alle ore 17.30 di domenica 10 ottobre. I padroni di casa vengono da un buon momento, con l’importante vittoria nell’ultimo turno contro il Guidonia. Unico assente certo il portiere Giulio Veliaj convocato nella nazionale Under 21. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: forl - ternana
? È tempo di tornare in campo! Il Forlì Calcio si prepara ad affrontare la Ternana nella 9ª giornata di Serie C – Girone B. Una sfida da vivere con grinta, passione e tifo! Sabato 11 ottobre 2025 ? Forlì vs Ternana #ForlìCalcio #SerieC #NextMatch #ForlìTe - facebook.com Vai su Facebook
Forlì-Ternana, Liverani: «Gruppo con cuore e valori; domani servirà attenzione» - X Vai su X
FORLÌ-TERNANA: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - La squadra di Fabio Liverani questo pomeriggio sarà impegnata in casa del Forlì neopromossa ... Lo riporta ternananews.it
Ternana-Pineto: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Dopo aver festeggiato il traguardo dei 100 anni, la Ternana Calcio guarda avanti con un obiettivo chiaro: conquistare gli applausi del suo pubblico anche in ... Riporta ternananews.it