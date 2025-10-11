Forlì-Ternana 1-1 gran sinistro di Ferrante
Forlì, 11 ottobre 2025 – Un gran gol di Ferrante rimette in piedi il risultato per i rossoverdi, che poi non riescono a conquistare i tre punti a causa della poca incisività dal centrocampo in su. Brutta partita in generale. Nel primo tempo si segnalano le parate di Martelli sulle conclusioni di Leonardi e Capuano. Per il team locale è pericoloso Macrì su cui D’Alterio compie un importante parata. A inizio ripresa il portiere rossoverde non è però reattivo, come la difesa in generale, sulla conclusione dell’1-0 di Petrelli. La Ternana pareggia con un gran sinistro di Ferrante (servito dall’appena entrato e tesserato Pettinari), poi prova a vincerla, ma è pericolosa soltanto con un diagonale di Bianay deviato in angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
