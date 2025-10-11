Ford lancia SupportBelt e collabora con la Fondazione Ant per la sicurezza post-operatoria in auto

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce in Italia SupportBelt, un dispositivo per alleviare il disagio della cintura di sicurezza dopo interventi toracici e addominali. Il prodotto è interamente ideato da Ford e ne sono stati regalati 100 pezzi alla fondazione, nata nel 1978 su iniziativa dell'oncologo Franco Pannuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ford lancia supportbelt e collabora con la fondazione ant per la sicurezza post operatoria in auto

© Gazzetta.it - Ford lancia SupportBelt e collabora con la Fondazione Ant per la sicurezza post-operatoria in auto

In questa notizia si parla di: ford - lancia

Ford lancia l’auto elettrica universale per battere la Cina: “Come una Model T”

ford lancia supportbelt collaboraFord lancia SupportBelt e sostiene Fondazione ANT - (askanews) – Ford guarda all’innovazione e alla sicurezza lanciando SupportBelt, un dispositivo per la cintura di sicurezza progettato per offrire sollievo e pr ... Come scrive quotidianodelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Ford Lancia Supportbelt Collabora