Forbidden Fruit in crisi? Il pomeriggio perde minuti per fare spazio al nuovo talk
Scossone nel pomeriggio di Canale 5: secondo le ultime anticipazioni, la soap turca “Forbidden Fruit” subirà una nuova riduzione di durata, perdendo parte del suo spazio abituale per fare posto a un nuovo talk di infotainment in arrivo nelle prossime settimane. La notizia, ancora non ufficializzata da Mediaset, ha già creato agitazione tra i fan della serie, che temono un ridimensionamento progressivo della loro soap preferita. Il nuovo assetto del palinsesto prevederebbe una puntata più corta di circa 15 minuti rispetto alla formula attuale, con l’inizio anticipato e la chiusura intorno alle 14:45. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden Fruit, anticipazioni 24 luglio: Ender umlia Yildiz, il passato di Alihan ritorna
Forbidden fruit, replica puntate del 21 luglio in streaming | Video Mediaset
Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Zehra divorzia da Kemal dopo una profonda delusione. Nonostante ciò, Kemal cerca di riconquistare Yildiz , la sua ex moglie, ma lei trama una vendetta. Yildiz inganna Kemal facendogli credere che voglia las - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 6 al 10 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit anticipazioni dal 13 al 17 ottobre: il terribile piano di Ender contro Halit - Al via da oggi la consueta pausa del weekend della seguitissima serie turca del pomeriggio di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì intorno ... Secondo msn.com
Forbidden Fruit, episodi dal 13 al 17 ottobre: Alihan cerca di appianare le tensioni - Forbidden Fruit continua a regalare colpi di scena e intrighi nelle puntate in onda dal 13 al 17 ottobre su Canale 5. Da it.blastingnews.com