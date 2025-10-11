Fonti Hamas | Disarmo fuori discussione
18.10 Il disarmo di Hamas, previsto nell'ambito del piano del presidente Usa Trump per porre fine alla guerra a Gaza, è "fuori discussione e non è negoziabile" Lo ha dichiarato un responsabile del movimento islamista palestinese in condizioni di anonimato. L'accordo raggiunto tra Hamas e Israele prevede lo scambio di prigionieri in una prima fase e successivamente anche il disarmo del movimento islamista, l'esilio dei suoi combattenti e la prosecuzione del ritiro graduale di Israele da Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
