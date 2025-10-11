Fontana | Difesa e valori così si costruisce la stabilità dell’Italia nel Mediterraneo

Ilfoglio.it | 11 ott 2025

“Gli ultimi anni ci hanno ricondotto a una realtà che molti speravano di non vedere più”, osserva il presidente della Camera Lorenzo Fontana intervistato da Maurizio Crippa alla Festa dell’Ottimismo. “Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente ci hanno fatto ripiombare nella storia”. Per questo, spiega, “l’Italia deve capire che è importante avere un esercito pronto ed efficace, anche se speriamo di non doverlo mai usare”. Per Fontana, la difesa non è solo militare. “Dobbiamo essere pronti anche alla cosiddetta guerra ibrida: gli attacchi hacker sono tantissimi. Anche quella è difesa”. E aggiunge: “Non dobbiamo dimenticare il ruolo dell’Italia nel mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

