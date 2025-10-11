Fondazione Pitigliani Prevenzione oncologica Al via l’ Ottobre rosa
La Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori Ets dà il via all’"Ottobre Rosa di Prato", il progetto che per tutto il mese di ottobre animerà la città con un ricco calendario di iniziative per promuovere l’importanza della prevenzione oncologica, con il messaggio "Alza la prevenzione, prendi al volo la tua vita". Il primo appuntamento è con il "PicNic nel chiostro" ed è fissato per domenica 12 ottobre a mezzogiorno nel Chiostro di San Domenico. La proposta è di un pranzo leggero e bilanciato, arricchito da il talk "Sane abitudini e prevenzione", curato da Confartigianato Movimento Donna Prato e Confartigianato Giovani Imprenditori Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fondazione - pitigliani
Liquirizia & friends. . Din don: ci sono delle novità per domani! Solo per tutta la giornata di venerdì 10 Ottobre, chi acquisterà in negozio riceverà uno sconto del 5% e donerà un altro 5% alla Fondazione Sandro Pitigliani. Un’occasione speciale a sostegno - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Pitigliani. Prevenzione oncologica. Al via l’"Ottobre rosa" - Il primo appuntamento è domenica 12 con un Picnic nel chiostro di san Domenico. Da msn.com
Pitigliani, premio per l’assistenza - La presidente Giovannella Pitigliani e il vicepresidente Stefano Pitigliani della Fondazione intitolata a Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori hanno ricevuto il Premio Eubiosìa dalla ... Si legge su lanazione.it