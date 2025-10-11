La Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori Ets dà il via all’"Ottobre Rosa di Prato", il progetto che per tutto il mese di ottobre animerà la città con un ricco calendario di iniziative per promuovere l’importanza della prevenzione oncologica, con il messaggio "Alza la prevenzione, prendi al volo la tua vita". Il primo appuntamento è con il "PicNic nel chiostro" ed è fissato per domenica 12 ottobre a mezzogiorno nel Chiostro di San Domenico. La proposta è di un pranzo leggero e bilanciato, arricchito da il talk "Sane abitudini e prevenzione", curato da Confartigianato Movimento Donna Prato e Confartigianato Giovani Imprenditori Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Pitigliani. Prevenzione oncologica. Al via l’"Ottobre rosa"