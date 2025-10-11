Follia a San Pietro arriva fino all’altare e fa l’indicibile! Sconcertante
Nella mattinata di venerdì 10 ottobre, un grave episodio ha turbato la consueta atmosfera di raccoglimento all’interno della Basilica di San Pietro. Un uomo, approfittando di un momento di distrazione del personale di sicurezza, è riuscito a oltrepassare i tornelli di protezione e a raggiungere l’ altare della Confessione, luogo di altissimo valore religioso all’interno del Vaticano. Giunto ai piedi del celebre baldacchino del Bernini, l’uomo ha compiuto un atto di profanazione, urinando sulla mensa sacra davanti agli occhi increduli di numerosi fedeli e visitatori presenti. Intervento immediato delle autorità vaticane. 🔗 Leggi su Tvzap.it
