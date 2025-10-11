Foggia Crotone 0-3 | Brutta Sconfitta per Rossi il Foggia Insegue la Salvezza

Foggia-Crotone 0-3: Brutta Sconfitta Interna, Il Foggia di Delio Rossi Punta alla Salvezza. Una serata da dimenticare per il Foggia, che subisce una pesante sconfitta interna contro il Crotone per 0-3. La squadra allenata da Delio Rossi non è riuscita a imporsi contro una compagine tecnicamente superiore, come dimostrato dai gol segnati da due ex rossoneri, Zunno e Murano, e dalla rete di Filippo Berra. Un risultato che evidenzia la grande differenza tra le ambizioni delle due squadre. La Superiorità del Crotone e i Gol degli Ex. Fin dalle prime battute di gioco, è apparso chiaro che non ci sarebbe stata storia tra il Foggia e il Crotone. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

