Flotilla attiviste ancora incarcerate fanno ricorso a Strasburgo contro il governo Meloni | L’Italia condanni Israele

Strasburgo, 11 ottobre 2025 – Tre attiviste della flottiglia hanno presentato un ricorso contro l’Italia alla Corte di Strasburgo: “Roma contesti a Israele la violazione dei diritti fondamentali”. A firmare l’esposto sono un’italiana e due statunitensi – "ancora detenute illegalmente in Israele" – che viaggiavano che facevano parte della ‘ Thousand Madleens to Gaza ’, la seconda spedizione internazionale partita con 11 imbarcazioni dai porti italiani di Catania e Otranto subito dopo il blocco della ‘ Global Sumud Flotilla ’. A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Flotilla, attiviste “ancora incarcerate” fanno ricorso a Strasburgo contro il governo Meloni: “L’Italia condanni Israele”

