Fiumicino | presentato il piano per la Riserva l’estensione resterà invariata

Fiumicino, 11 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi si è concluso il ciclo di audizioni pubbliche del Comune di Fiumicino sulla proposta di riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, presentata da ENAC nell'ambito del piano di sviluppo dell'aeroporto "Leonardo da Vinci". Il confronto, svoltosi tra settembre e ottobre 2025, ha coinvolto la Commissione Pianificazione Urbanistica e Strategia del Territorio, che ha ascoltato i rappresentanti delle associazioni civiche, dei comitati favorevoli e contrari, delle categorie economiche, di ADR e di ENAC stessa. Durante le audizioni, per la prima volta, sono stati esposti i dettagli del Masterplan di sviluppo aeroportuale, che definisce il futuro assetto dello scalo fino al 2046.