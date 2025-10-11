Fiumicino | presentato il piano per la Riserva l’estensione resterà invariata
Fiumicino, 11 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi si è concluso il ciclo di audizioni pubbliche del Comune di Fiumicino sulla proposta di riperimetrazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, presentata da ENAC nell’ambito del piano di sviluppo dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Il confronto, svoltosi tra settembre e ottobre 2025, ha coinvolto la Commissione Pianificazione Urbanistica e Strategia del Territorio, che ha ascoltato i rappresentanti delle associazioni civiche, dei comitati favorevoli e contrari, delle categorie economiche, di ADR e di ENAC stessa. Durante le audizioni, per la prima volta, sono stati esposti i dettagli del Masterplan di sviluppo aeroportuale, che definisce il futuro assetto dello scalo fino al 2046. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - presentato
Fiumicino, presentato il Master plan della quarta pista
Fiumicino, presentato il Master plan della quarta pista https://ilfaroonline.it/2025/10/09/fiumicino-presentato-il-master-plan-della-quarta-pista/620251/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Porto crocieristico Fiumicino, il Comitato Tavoli del Porto presenta osservazioni al PSO del Tevere. Il Comitato ha ufficialmente presentato le proprie osservazioni al PSO del Tevere, piano all’interno del quale, sebbene nella sua impostazione generale, Roma Vai su Facebook
Aeroporto di Fiumicino, si accende la polemica sul piano dell’area vasta - Continua nella commissione ‘Pianificazione urbanistica e strategia del territorio ’ il percorso di approfondimento della proposta progettuale di potenziamento della cosiddetta ‘area vasta’ ... Da civonline.it
Fiumicino, presentato il Master plan della quarta pista - I sindacati: "Ogni progetto di ampliamento e sviluppo dell’aeroporto tenga necessariamente conto dell’impatto ambientale, sociale e occupazionale ... Riporta ilfaroonline.it