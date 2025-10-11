Fitto | Dialogo con il Ppe fondamentale ma senza rinunciare alla nostra identità

Per Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, il futuro del centrodestra italiano ed europeo passa attraverso un equilibrio: dialogare con il Partito popolare europeo senza rinunciare alla propria visione conservatrice. “Il dialogo con il Partito Popolare Europeo è molto importante, lo abbiamo strutturato negli anni”, spiega Fitto intervistato alla Festa del Foglio dal direttore Claudio Cerasa. “L’esperienza dei conservatori in Europa con la leadership di Giorgia Meloni ha rappresentato un impegno costruttivo, non distruttivo. Un centrodestra moderno deve puntare a cambiare le cose, non a demolirle". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fitto: “Dialogo con il Ppe fondamentale, ma senza rinunciare alla nostra identità”

