Firenze tenta di entrare in casa con chiavi e lastre nascoste nelle scarpe | denunciato grazie a un vicino
Un georgiano di 29 anni è stato denunciato per tentato furto in abitazione a Firenze. Intensificati i controlli contro i reati predatori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: firenze - tenta
Firenze, fugge all’alt dei carabinieri e tenta di lanciare la droga in un giardino
Firenze: tenta furto in negozio di via Toselli e aggredisce la titolare con coltello. Lei lo ferma
Firenze: tenta rapina all’Esselunga di via Canova e aggredisce addetti alla sicurezza. Arrestato 16enne
Firenze: arrestati 2 cittadini di 29 e 32 anni per tentata estorsione aggravata e ricettazione in concorso - https://www.ilmetropolitano.it/2025/10/02/firenze-arrestati-2-cittadini-di-29-e-32-anni-per-tentata-estorsione-aggravata-e-ricettazione-in-concorso/ #ilmetro - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, tenta di entrare in casa con chiavi e lastre nascoste nelle scarpe: denunciato grazie a un vicino - Un georgiano di 29 anni è stato denunciato per tentato furto in abitazione a Firenze. Si legge su virgilio.it
Firenze, tenta di forzare la porta di una casa ma un vicino dà l'allarme: denunciato 29enne - Le Volanti di via Zara hanno tratto in arresto due persone per tentato furto su auto mentre personale della Squadra Mobile ha denunciato a piede libero un cittadino georgiano di 29 anni per tentato ... Scrive 055firenze.it