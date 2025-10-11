Firenze tenta di entrare in casa con chiavi e lastre nascoste nelle scarpe | denunciato grazie a un vicino

Un georgiano di 29 anni è stato denunciato per tentato furto in abitazione a Firenze. Intensificati i controlli contro i reati predatori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

