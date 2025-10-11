Firenze sicurezza | due arresti e una denuncia sequestrati oltre 40 grammi di hashish

Controlli straordinari disposti dal Questore di Firenze nelle aree sensibili del centro storico. L'operazione ha coinvolto stazione Leopolda, Piazza Stazione, via Nazionale, via Palazzuolo e zone limitrofe L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, sicurezza: due arresti e una denuncia, sequestrati oltre 40 grammi di hashish

In questa notizia si parla di: firenze - sicurezza

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

I nei sicurezza e traffico, Eike Schmidt: “Firenze? Peggiorata. E la sindaca è assente”

Firenze, via Mariti in sicurezza. Sei settimane di lavori. E riapre il rione del crollo

Sei un’impresa della provincia di Firenze? Vuoi aumentare la sicurezza della tua azienda, del tuo negozio o del tuo laboratorio? La Camera di Commercio di Firenze, grazie ai fondi stanziati insieme a Città di Firenze, ti rimborsa il 50% della spesa che hai s - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza a Firenze e reati in calo, i commercianti non ci credono: «Sono scese solo le denunce» - X Vai su X

Firenze, tenta di entrare in casa con chiavi e lastre nascoste nelle scarpe: denunciato grazie a un vicino - Un georgiano di 29 anni è stato denunciato per tentato furto in abitazione a Firenze. virgilio.it scrive

Firenze, controlli alle Cascine e in altre zone a rischio sicurezza: due arresti e due denunce - Sono stati controllati i luoghi di aggregazione di soggetti, anche minori di età, dediti alla commissione di ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it