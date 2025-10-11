Firenze, 11 ottobre 2025 – L’associazione CiaoLapo promuove per l’Italia il Baby Loss Awareness Day, la giornata dedicata ai genitori e alle famiglie che perdono un bambino durante la gravidanza e dopo la nascita. Il 15 ottobre è già ufficialmente riconosciuto in cinquanta paesi: milioni di persone si incontrano per commemorare tutti i bambini, di tutte le età, volati via troppo presto, dando vita all’onda di luce intorno al mondo, illuminando monumenti e accendendo le loro candele. Questo appuntamento, che CiaoLapo promuove da venti anni grazie a volontari e simpatizzanti in centinaia di comuni italiani, non è solo commemorativo: è infatti un momento prezioso per migliorare la conoscenza e la consapevolezza della cittadinanza sul lutto perinatale e infantile, facendo luce sulle implicazioni che questi eventi hanno nella vita delle persone coinvolte; rappresenta inoltre un’occasione preziosa per chiedere a tutti i governi di tutti i paesi di adoperarsi seriamente per azzerare tutte le morti perinatali e infantili evitabili, e per migliorare l’assistenza alle famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Porta alla Croce si illumina per la Giornata mondiale sul lutto perinatale