Firenze l' Orchestra Toscana Classica suona i Coldplay

Firenze, 11 ottobre 2025 - Da “Yellow” a “Viva La Vida”, da “Trouble” a “The Scientist”. Due serate nel segno dei Coldplay quelle proposte dall ’Orchestra Toscana Classica domenica 12 e lunedì 13 ottobre all ’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, solista Fernando Díaz al pianoforte, a cui sono affidati anche gli arrangiamenti. Produzione recente dell’orchestra, l’Omaggio ai Coldplay esalta la cifra melodica di Chris Martin e soci, attraverso un raffinato arrangiamento sinfonico. In programma, tra gli altri, successi come “Adventure of a Lifetime”, “Hymn for the Weekend”, “Paradise”, “Clocks”, “Fix You”, “In My Place”, “A Sky Full of Stars”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

