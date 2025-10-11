Firenze l' Orchestra Toscana Classica suona i Coldplay
Firenze, 11 ottobre 2025 - Da “Yellow” a “Viva La Vida”, da “Trouble” a “The Scientist”. Due serate nel segno dei Coldplay quelle proposte dall ’Orchestra Toscana Classica domenica 12 e lunedì 13 ottobre all ’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, solista Fernando Díaz al pianoforte, a cui sono affidati anche gli arrangiamenti. Produzione recente dell’orchestra, l’Omaggio ai Coldplay esalta la cifra melodica di Chris Martin e soci, attraverso un raffinato arrangiamento sinfonico. In programma, tra gli altri, successi come “Adventure of a Lifetime”, “Hymn for the Weekend”, “Paradise”, “Clocks”, “Fix You”, “In My Place”, “A Sky Full of Stars”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - orchestra
La Certosa di Firenze è il palcoscenico della Cham Bit Flute Orchestra
Firenze, David Boldrini solista del doppio concerto con l’Orchestra Toscana Classica
?Concerto della Classe di Direzione d'Orchestra | 1-3 ottobre 2025 ore 21.00 - Sala del Buonumore Pietro Grossi Piazza delle Belle Arti 2, Firenze Alcuni scatti dai concerti di mercoledì 1 ottobre e venerdì 3 ottobre 2025. Sul palco: • Orchestra del Con - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, l'Orchestra Toscana Classica suona i Coldplay - In versione sinfonica il 12 e 13 ottobre all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte ... Lo riporta lanazione.it
Firenze, David Boldrini solista del doppio concerto con l’Orchestra Toscana Classica - Cambio di programma per il doppio concerto dell’Orchestra Toscana Classica domenica 7 e lunedì 8 settembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze: sarà il ... Segnala lanazione.it