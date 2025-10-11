Firenze | 15enne rapina coetaneo con pistola giocattolo arrestato
I carabinieri hanno arrestato al Parco San Donato di Firenze un ragazzo di 15 anni per rapina aggravata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: firenze - 15enne
Firenze, l'orrore di un tunisino irregolare contro una 15enne
Firenze: storia della 15enne minacciata, presa a morsi e perseguitata da un “rifugiato”
Firenze, reclutava terroristi sul web: fermato 15enne tunisino
Thomas Patch a Firenze: fino al 15 dicembre, al Museo Stefano Bardini, una mostra per rendere omaggio al pittore, incisore, mercante e conoscitore d’arte inglese In occasione dei trecento anni dalla nascita, Firenze rende omaggio al pittore, incisore, mer Vai su Facebook
Minaccia un giovane con una pistola giocattolo per rapinarlo: arrestato 15enne a Firenze - Un giovanissimo di 15 anni è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata, dopo che si era fatto consegnare la borsa da un giovane minacciato con una ... Secondo gonews.it
A 15 anni al parco con una pistola (finta): arrestato dai carabinieri per rapina aggravata - Il giovane si è avvicinato ad un ragazzo con l’intento di sottrargli la borsa. Lo riporta msn.com