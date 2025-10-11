Firenze | 15enne rapina coetaneo con pistola giocattolo arrestato

I carabinieri hanno arrestato al Parco San Donato di Firenze un ragazzo di 15 anni per rapina aggravata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze 15enne rapina coetaneo con pistola giocattolo arrestato

firenze 15enne rapina coetaneoMinaccia un giovane con una pistola giocattolo per rapinarlo: arrestato 15enne a Firenze - Un giovanissimo di 15 anni è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata, dopo che si era fatto consegnare la borsa da un giovane minacciato con una ... Secondo gonews.it

firenze 15enne rapina coetaneoA 15 anni al parco con una pistola (finta): arrestato dai carabinieri per rapina aggravata - Il giovane si è avvicinato ad un ragazzo con l’intento di sottrargli la borsa. Lo riporta msn.com

