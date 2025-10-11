Fiorentina Inter Women pareggio con brivido della squadra di Piovani! Santi evita la sconfitta nel recupero

Inter News 24 Fiorentina Inter Women, pareggio con brivido per la squadra di Piovani che si fa rimontare dalle viola dopo il vantaggio iniziale di Polli. Decisiva Santi. Al Viola Park si è gioca Fiorentina Inter Women, partita valida per la 2a giornata di Serie A Women, campionato di primo livello di calcio femminile e che sin qui ha già regalato diverse sorprese e tanto spettacolo dopo la Serie A Women Cup estiva che ne aveva anticipato le danze. Le previsioni della vigilia parlavano di un big-match dal potenziale equilibrio, con l’ Inter che reduce dal roboante 7-0 contro il Vllanznia in Europa e il 5-0 di campionato contro la Ternana non avrebbe dovuto sottovalutare le doti delle ragazze toscane, sconfitte 1-0 nell’esordiod i campionato contro il Napoli, ma vogliose di rifarsi alla prima in casa. 🔗 Leggi su Internews24.com

